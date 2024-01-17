صحيفة إسرائيلية: الهجوم المشترك على اليمن أوقف إمداد الحوثيين بالأسلحة مؤقتا

قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأربعاء، إن الهجمات المشتركة التى نفذتها أمريكا وبريطانيا في اليمن، نجحت في إيقاف البنية التحتية لإمداد الحوثيين بالأسلحة مؤقتا.

ونقلت الصحيفة عن مصادر غربية أن إيران لا تعمل حتى الآن على تجديد مخزون الأسلحة الذي تم تدميره في الهجمات. لافتة إلى أن هذه الضربات قطعت مؤقتا خطوط الإمداد الرئيسية من إيران إلى الحوثيين.

ومع ذلك، أكدت المصادر بحسب الصحيفة، أنه لا يزال من السابق لأوانه تقييم تأثير الهجمات على المدى الطويل.

وقبل نحو أسبوع، هاجمت الولايات المتحدة وبريطانيا وعدة دول أخرى أهدافا للحوثيين في اليمن، كما سُمعت أصوات عدة انفجارات في مدينة الحديدة الساحلية التي يسيطر عليها الحوثيون.