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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاب يتعرض لإصابات خطيرة نتيجة سقوطه من القطار بالدقهلية

ارشيفيه
ارشيفيه

أصيب شخص منذ قليل بإصابات خطيرة اثر سقوطه من القطار باحدى مدن  محافظة الدقهلية وتم نقله إلى مستشفى شربين لتلقى العلاج اللازم .
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مأمور مركز شرطة شربين بسقوط شخص من القطار بالقرب من بنك مصر بالمدينة .
 انتقل ضباط المباحث وسيارة الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المصاب يدعى صابر محمد جلال ٤٥ عاما ، مقيم كفر مجر التابعة لمركز دسوق  بمحافظة كفر الشيخ .تم نقل المصاب إلى مستشفى شربين فى حالة خطيرة لتلقى العلاج اللازم .

جار تحرير المحضر اللازم بالواقعة لاخطارالنيابة العامة .

بمحافظة كفر الشيخ حافظة الدقهلية تلقى العلاج اللازم بنك مصر امن الدقهلية مديرية أمن الدقهلية مركز شرطة شربين مستشفى شربين

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