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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار على 8 مناطق وأجواء باردة.. تحذير عاجل من الأرصاد السعودية

الأرصاد السعودية
الأرصاد السعودية

أعلن المركز الوطني للأرصاد السعودية، اليوم الأربعاء، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

وأضافت الأرصاد السعودية في بيان لها، أن السماء ستكون غائمة جزئياً إلى غائمة مع فرصة هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق القصيم، الرياض والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، وكذلك على نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية.

وأشارت الأرصاد السعودية أنه لا يستبعد تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من مرتفعات جازان ، عسير والباحة.

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