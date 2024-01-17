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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

«تحديث الصناعة» يستعرض جهود المركز في تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية| تفاصيل

خلال الورشة
خلال الورشة

شاركت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة في ورشة عمل بعنوان" فرص ومجالات زيادة المكون المحلى في الهيكل الصناعي المصري" وذلك بمقر أكاديمية البحث العلمي وبحضور كل من الدكتورة يمنى الحماقي والدكتورة شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية، والدكتور أحمد جبر المشرف على المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي.

جاء انطلاق تلك الورشة في إطار اهتمام مركز تحديث الصناعة بربط الصناعة بالأكاديمية من خلال التنسيق والعمل مع الجهات البحثية المختلفة من أجل رفع تنافسية المنتج المصري.

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واستعرضت  دعاء سليمة خلال ورشة العمل جهود مركز تحديث الصناعة في زيادة المكون المحلى في الهيكل الصناعي المصري وذلك من خلال "البرنامج القومي تعميق التصنيع المحلي" الذي يعد أحد المركز بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلاً لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.

كما أشارت  دعاء سليمة إلى تحقيق مستهدفات وزارة التجارة والصناعة الرامية إلى تعميق وتوطين 152 فرصة استثمارية في عدد من القطاعات الصناعية والتي أعدها المركز خلال الفترة الماضية حيث تركز هذه الفرص الاستثمارية على الصناعات الاستراتيجية الكبيرة والتي تساهم في توطين الصناعة المحلية بشكل كبير.

وإلى جانب تلك الجهود التي يقوم بها المركز لتعميق التصنيع المحلي، استعرضت  دعاء سليمة أيضاً جهود المركز في التعاون مع الجهات البحثية المختلفة ومنهم أكاديمية البحث العلمي في عدد من المشروعات المشتركة وكذلك المركز القومي للبحوث وجامعة 6 أكتوبر للعلوم والآداب الحديثة وغيرها من الجهات الأخرى من أجل الاستفادة بالمشروعات البحثية في تطوير الصناعة المصرية.
 

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