استعدادات لاستقبال 30 ميجاوات من محطة أبو رواش لتحويل المخلفات لطاقة

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يعد خطوة حقيقية وفارقة للبدء الفعلي في أولى مشروعات تحويل المخلفات البلدية الصلبة إلى طاقة كهربائية، ويحقق البعد البيئي بالحد من تراكم المخلفات داخل المحافظات التي تؤدي إلى اضرار بيئية والتى ينتج عنها انبعاثات، ويعمل على تقليل كمية المخلفات التي يتم دفنها في المدافن الصحية بما يخفف الضغط عليها ويساعد على استدامتها لفترات أطول، وفي الوقت ذاته يحقق المشروع عائدا اقتصاديا واجتماعيا بإتاحة انتاج طاقة كهربائية صالحة للاستخدام الذاتي بالمحطة وللربط على الشبكة، مما سيوفر عائدا ماديا ويتيح مصدر جديد للطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، للدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، لبحث مستجدات الموقف التنفيذى لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة بعدد من المحافظات ، وكذا الموقف التنفيذى لمشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة ، جاء ذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بالتعاون المثمر والجاد بين وزارة البيئة ووزارت التنمية المحلية والأنتاج الحربى فى العديد من الملفات المشتركة ، مؤكدة على أهمية التكامل بين مؤسسات الدولة المختلفة، والذى استمر على مدار ٥ سنوات للتخطيط من أجل تنفيذ منظومة متكاملة لإدارة المخلفات فى مصر بدعم ومتابعة من فخامة رئيس الجمهورية ، فالجميع شركاء فى فريق واحد يسعى لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وأكدت د. ياسمين فؤاد على قيام الوزارة ببذل كافة الجهود من أجل تذليل العقبات والتغلب على كافة التحديات التى تواجه المشروع للبدء الفورى فى تنفيذه ، مؤكدة أن الوزارة تقوم بالتنسيق المستمر مع المستثمر لضمان تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد.

وقد استهل الوزير " محمد صلاح " اللقاء بالترحيب بكافة السادة الحضور ، وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربى حرص كافة الجهات المعنية على سرعة المضي قدمًا في تنفيذ المشروع الخاص بإنشاء محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية لما له أهمية في تحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين والحد من معدلات التلوث، وذلك في ضوء توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على تنفيذ المشروعات التي تساهم فى تحسين معيشة المواطن وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الوزير " محمد صلاح " إلى أن مشروع محطة تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية بمنطقة أبو رواش بالجيزة يستهدف تحويل المخلفات بطاقة (۱۲۰۰) طن/يوم لإنتاج كهرباء بمقدار (۳۰) ميجاوات/ساعة ، موضحاً أنه يتم حاليا مع المختصين بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دراسة إمكانية ربط محطة أبو رواش بمحطة محولات الجيزة الصناعية وتجهيزها فنياً لإستقبال ( 30 ) ميجا وات حمل مستمر وذلك قبل البدء فى أعمال التشغيل الفعلى لمحطة أبو رواش ، وكذا يتم ايضاً التنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بشأن تحديد المسار المخصص للكابلات بين محطة أبو رواش لتحويل المخلفات إلى طاقة ومحطة محولات الجيزة الصناعية وذلك حتى يتسنى للشركة المنفذة للمشروع " رينيرجى جروب بارتنرز " البدء فى عمل الرسومات والأعمال الفنية اللازمة لتنفيذ المشروع .

واضاف وزير الدولة للإنتاج الحربى أن منظومة إدارة المخلفات الصلبة الجديدة ترتكز على تطوير وتجهيز البنية التحتية اللازمة على مستوى جميع المحافظات من خلال ثلاث مراحل تم إعدادها بالتعاون مع وزارتى البيئة والتنمية المحلية ، وتشمل المرحلة الأولى والتى تم الإنتهاء منها برنامج البنية الأساسية وما يتضمنه من إنشاء مدافن صحية، ومحطات وسيطة ، وإغلاق المقالب العشوائية، وإقامة مصانع إعادة تدوير المخلفات ، وفى هذا الصدد أوضح الوزير " محمد صلاح " أنه تم الإنتهاء من عدد (4) مصانع جديدة لتدوير المخلفات، كما تم رفع كفاءة عدد (6) خطوط لتدوير المخلفات وعدد (4) محطات فرز أولى بالمحافظات المختلفة وتم الإنتهاء من تصميم خطيّ لتدوير المخلفات

"مستقبل 1 بطاقة 20 طن/ساعة ومستقبل 2 بطاقة 40 طن/ساعة" ويتم إعتماد التصميمات حالياً من وزارة البيئة.

لافتاً إلى أنه فى ظل التعاون بين وزارتيّ الإنتاج الحربي والتنمية المحلية لإنشاء مصانع تدوير مخلفات جديدة تم في إطار المرحلة الأولي تسليم مصنع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لإنتاج سماد عضوي ووقود بديل بطاقة 20 طن/الساعة كما تم الإنتهاء من مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا والذى إفتتحه السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية شهر مارس 2023 عبر الفيديو كونفرانس ، وجارى تسليم مصنع دفرة بمحافظة الغربية ومصنع دار السلام بمحافظة سوهاج ، وفي إطار المرحلة الثانية تم تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات فرز أولى بمحافظة جنوب سيناء في الطور وأبو رديس ورأس سدر، وتابع الوزير " محمد صلاح " أن اهتمام وزارة الإنتاج الحربى في الفترة الحالية يرتكز على التعاون مع الشركات العالمية لنقل التكنولوجيات الحديثة لشركاتها التابعة وتوطين صناعة معدات خطوط تدوير المخلفات طبقاً للأكواد العالمية وكذا إقامة مصانع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية ، بما يساهم فى حماية البيئة من التلوث وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد المتاحة.

ومن جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية على حرص الوزارة لتقديم كافة أوجه الدعم لنجاح هذا المشروع الهام تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية ودعمه لمشروعات تحويل المخلفات لطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة للحفاظ علي البيئة ، وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية هو الأول من نوعه في الدولة المصرية وسيمثل نقلة كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة وذلك في إطار المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة كما سيساهم في تحسين جهود الدولة في التعامل مع المتولد اليومي للمخلفات بمحافظة الجيزة بدلاً من دفنها في المدافن الصحية، موضحاً أن الوزارة تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ الخطة التنفيذية لمنظومة المخلفات بأعلى مستوى لإحداث تغيير كبير فى مستوى النظافة بالشارع المصري يحقق رضا المواطنين تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي .

وأكد اللواء هشام آمنة علي تقديم كل الدعم اللازم من الوزارة لدعم جهود الدولة والوزارات المعنية وعلي رأسها الإنتاج الحربي لتوطين الصناعة المحلية في مشروعات منظومة المخلفات الصلبة بما يساهم في توفير العملة الصعبة ودعم الهيئات والشركات الوطنية العاملة في تلك المجالات.