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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمكسيك| مشاهير مواقع التواصل فى مصر للترويج للسياحة

مؤثرين
مؤثرين

استضافت وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، مجموعة من المؤثرين من الأسواق المستهدفة في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري لاطلاعهم على المقومات التي يتمتع بها ومنتجاته وأنماطه السياحية المتنوعة والتجارب السياحية المختلفة التي يمكن للسائح معايشتها خلال زيارته.

 

وتضمن الوفد عدد 6 من المؤثرين الذين يتمتعون بنسبة متابعة عالية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من دول كل من إسبانيا وإيطاليا وألمانيا والمكسيك، لمعايشتهم تجربة سياحية فريدة وممتعة.

 

وأشارت مها جلال عيد مدير عام الإدارة العامة للمكاتب الداخلية بالهيئة، إلى أن هذه الاستضافة تأتي في إطار خطة الهيئة وجهودها لتنويع وسائل الترويج للمقصد السياحي المصري مما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إليه.

 

وأوضحت نرمين حنفي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية بالهيئة أن المؤثرين قاموا بزيارة منطقتي أهرامات الجيزة وسقارة، ووادي الحيتان ووادي الريان بالفيوم، كما قاموا برحلة بحرية في الغردقة استمتعوا خلالها بمشاهدة الحياة البحرية الثرية لمياه البحر الأحمر والشعاب المرجانية الملونة، بالإضافة إلى القيام بجولة بالمدينة وزيارة المسجد الكبير.

 

وتوجه الوفد أيضاً إلى مدينة الأقصر حيث زاروا معابد كل من الكرنك والأقصر ومنطقتي وادي الملوك ووادي الملكات بالإضافة إلى القيام بجولة بالمدينة وبالسوق السياحي.

 

وقد أعرب المؤثرون عن سعادتهم وانبهارهم مما شاهدوه من معالم سياحية وأثرية ومناظر طبيعية خلابة والتي تعكس عظمة الحضارة المصرية العريقة وتنوع المقصد السياحي المصري.
 

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