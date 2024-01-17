لليوم السادس.. انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت في قطاع غزة

أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، صباح اليوم الأربعاء، بتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة لليوم السادس على التوالي، بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.

ووفقا لوسائل الإعلام تعد هذه هي المرة السابعة على الأقل، التي تنقطع فيها الاتصالات بالكامل عن قطاع غزة، منذ بدء العدوان في السابع من أكتوبر 2023.

وبحسب وسائل الإعلام فأن تضرر الخطوط والشبكات وأبراج الإرسال جراء الدمار الهائل الذي خلّفه العدوان في البنية التحتية، ونقص الوقود بسبب الحصار، أديا إلى انقطاعات متكررة وضغط على الشبكة وضعف الإرسال في أنحاء متفرقة من القطاع.

وفي آخر إحصائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، إلى 24285 شهيدا، بالإضافة إلى 61154 جريحا، والآلاف من المفقودين تحت الأنقاض.