فرج عامر يكشف عن خطر يهدد منتخب مصر في أمم أفريقيا

كشف فرج عامر، رئيس نادي سموحة، عن رأيه في سبب تراجع أداء منتخب مصر.

وكتب عبر فيسبوك: “أكبر خطر علي المنتخب المصري الكروي في بطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا في كوت دي ڤوار هو سيطرة فكرة التوازن بين الأحمر والأبيض على حساب المنتخب بصورة فجة، ولازم ننسي الألوان ونفكر في مصر فقط”.

وتعادل منتخب مصر مساء الأحد، أمام منتخب موزمبيق في أولى جولات بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك على استاد فيليكس هوفويت بوينجي.

ومن المقرر أن يواجه منتخب مصر منتخب غانا في المباراة التالية ضمن المجموعة الثانية.

موعد مباراة منتخب مصر وغانا في كأس أمم أفريقيا:

يلتقي المنتخب المصري نظيره الغاني يوم الخميس المقبل، 18 يناير الجاري، في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة للمباراة: ستكون قناة beIN SPORTS هي القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وغانا، حيث تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية.

