عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح المدفن الصحي الآمن بمدينة الغردقة

صورة موضوعية
صورة موضوعية

افتتحت سلطات محافظة البحر الأحمر المشروع البيئي البارز، والذي يعد خطوة هامة نحو تطوير إدارة المخلفات الصلبة في المنطقة. 

واحتضنت مدينة الغردقة فعاليات حفل افتتاح المدفن الصحي الآمن، بمشاركة واسعة من اللجنة الوزارية الرفيعة المستوى، حيث ترأس اللجنة الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات.

 

وتم خلال الحفل تفقد المشروع بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدفاع، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ هذا المشروع البيئي الحيوي. 

وأثنى اللواء إيهاب شنن، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والمهندس نشأت جودة، سكرتير مدينة الغردقة، على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مشددين على أهمية المشروع في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على البيئة المحلية.

تمثل هذه الخطوة البيئية الرائدة إشارة إيجابية نحو بناء مستقبل صحي ونظيف للمدينة، وتؤكد التزام السلطات المحلية بتطوير البنية التحتية البيئية لضمان حياة صحية ومستدامة للمواطنين.

محافظة البحر الاحمر الغردقة أخبار السياحة في مصر الأحداث الحالية في البحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزلت تاني| انخفاض كبير في أسعار الدواجن اليوم.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

خصومات كبيرة .. الداخلية تعلن عن خبر سار للمواطنين

خلال ساعات| إجازة رسمية مدفوعة الأجر للموظفين في الحكومة والقطاع الخاص.. 3 أيام متتالية

وهو فاتح لايف .. انقلاب سيارة فادي خفاجة | تفاصيل

ساعات ويبدأ التقديم.. 11 ألف وظيفة جديدة بالتربية والتعليم

موضوعات متعلقة

وكيل صحة البحر الأحمر يتفقد حميات الغردقة للتأكد من جودة الخدمة الطبية

بـ350 مليون جنيه| إحالة متهم بحيازة 5 أطنان حشيش لجنايات البحر الأحمر

تحسين بيئة الإنارة في منطقة السيول بالقصير وتنفيذ خطط الاستثمار المحلية

رئيس رأس غارب يشرف على قافلة طبية تشمل 170 حالة مرضية و44 فحصًا معمليًا

نجاح مبادرة "100 يوم صحة" بمحافظة البحر الأحمر: تقديم خدمات صحية لـ183142 منتفعًا

رئيس منطقة البحر الأحمر الأزهرية يتابع تدريبات الترقي لمعلمي المعاهد

وكيل "الشباب والرياضة" بالبحر الأحمر يبحث سبل تكثيف النشاط في إدارة سفاجا

لخلق الألفة بين السياح والمدينة.. مرسى علم تحتضن مشروع الأشجار الشخصية

ترشيحاتنا

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين على ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

علاج سريع لقلة الرزق وكثرة الهموم.. نصائح مجربة تكتب بماء الذهب

أول تعليق من وزير التموين على قضايا الفساد: «المتهم بريء».. ورئيس مجلس النواب ينفعل على الأعضاء

الإنتاج الحربي: مشروع لتحويل المخلفات لطاقة بقدرة 30 ميجاوات بالساعة في أبو رواش

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24448 بسبب القصف الإسرائيلي

السياحة تحذر: كيانات وهمية تنصب على المصريين الراغبين في أداء العمرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

والده مات| نجم السنغال يغادر أمم إفريقيا.. والاتحاد يصدر بيانا

حقيقة الشماتة في ياسمين.. صور أثارت الجدل لـ ريهام حجاج ومحمد حلاوة

مشروب يدفع الاطفال للتفكير في التخلص من حياتهم | تحذير مهم

في ذكراها.. سر خلاف فاتن حمامة مع شكرى سرحان وزيجاتها الثلاثة

فيديو

وزير الدفاع يؤكد على رفض مصر لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين

جنازة لـ شهيدة فلسطينية أبكت الملايين من رواد السوشيال الميديا.. لهذا السبب|شاهد

محمد المجذوب يرزق بمولود جديد .. فيديو

فقد ابنه وزوجته وابنته.. دخول وائل الدحدوح مصر قادما من غزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: لاهاي وإبادة الفلسطينيين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مونديال أفريقيا واستعادة وحدتنا

اﻟﻤﺰﻳﺪ