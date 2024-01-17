افتتاح المدفن الصحي الآمن بمدينة الغردقة

افتتحت سلطات محافظة البحر الأحمر المشروع البيئي البارز، والذي يعد خطوة هامة نحو تطوير إدارة المخلفات الصلبة في المنطقة.

واحتضنت مدينة الغردقة فعاليات حفل افتتاح المدفن الصحي الآمن، بمشاركة واسعة من اللجنة الوزارية الرفيعة المستوى، حيث ترأس اللجنة الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية للتطوير المؤسسي ودعم السياسات.

وتم خلال الحفل تفقد المشروع بحضور ممثلين عن وزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع ووزارة الدفاع، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة في تنفيذ هذا المشروع البيئي الحيوي.

وأثنى اللواء إيهاب شنن، مدير الإدارة العامة لشئون البيئة، والمهندس نشأت جودة، سكرتير مدينة الغردقة، على الجهود المبذولة في هذا الاتجاه، مشددين على أهمية المشروع في تعزيز الصحة العامة والحفاظ على البيئة المحلية.

تمثل هذه الخطوة البيئية الرائدة إشارة إيجابية نحو بناء مستقبل صحي ونظيف للمدينة، وتؤكد التزام السلطات المحلية بتطوير البنية التحتية البيئية لضمان حياة صحية ومستدامة للمواطنين.