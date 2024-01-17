انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في 10 محافظات

انطلقت امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2023/2024، اليوم الأربعاء، في عشر محافظات وهي “القليوبية، والمنوفية، وسوهاج، والغربية، وبورسعيد، وقنا، والسويس، والإسماعيلية، ودمياط، وبني سويف”.

ففي محافظة السويس، انطلقت الامتحانات في 86 لجنة عامة و737 لجنة فرعية و18 لجنة خاصة على مستوى الإدارات التعليمية الثلاث "جنوب - شمال- الجناين"، حيث يؤدي 14 ألفا و790 طالبا وطالبة، الامتحان في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة السويس ياسر عمارة، إن عدد الملاحظين الذين سيشاركون في أعمال الامتحانات 2044 ملاحظا، مؤكدا أن المديرية وفرت جميع الوسائل في اللجان؛ من أجل توفير المناخ المناسب للطلاب.

وأضاف عمارة، أن المديرية شكلت لجان لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أية صعوبات قد تواجه الطلاب أو المعلمين، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول للطلاب والملاحظين، مشيرا إلى إحالة مخالفة الامتحانات في ذلك السياق إلى النيابة العامة.

وفي محافظة الإسماعيلية، يؤدي حوالي 28 ألف طالب وطالبة الامتحانات في 167 لجنة فرعية موزعين على مستوى الإدارات التعليمية بمراكز ومدن المحافظة.

وأكد المحافظ شريف فهمي بشارة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة وتوفير كل سبل الراحة حرصا على الطلاب والمعلمين، مشددا على جميع الجهات التنفيذية بضرورة التنسيق لتهيئة مناخ جيد لأداء الامتحانات والتنسيق التام بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير جميع الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات في سهولة ويسر.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية محمد بحيري أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بجميع الإدارات التعليمية على مدار اليوم من أجل حل جميع المشكلات والمعوقات بشكل فوري.

وفي محافظة دمياط، يؤدي 32 ألفا و456 طالبا وطالبة الامتحانات في 158 لجنة بعشر إدارات تعليمية.

ووجهت محافظ دمياط الدكتورة منال عوض بعقد غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات لحل أية مشكلة قد تطرأ على الفور، موجهة بضرورة متابعة سير الامتحانات بشكل دوري والعمل على توفير مناخ ملائم وآمن للطلاب أثناء أداء الامتحانات، والتأكيد على وجود زيارة صحية بكل مدرسة للتعامل مع أية حالة طارئة.

وفي محافظة المنوفية، يؤدي نحو 82 ألفا و477 طالبا وطالبة الامتحانات أمام 401 لجنة بجميع قرى ومدن المحافظة.

وشدد المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون على ضرورة توفير جميع الإمكانيات اللازمة لأداء الامتحانات في سهولة ويسر وتكثيف حملات النظافة بالقرب من مناطق اللجان، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام للمحافظة بشبين الكوم متصلة بنحو عشر غرف عمليات بالمراكز والمدن لمتابعة سير الامتحانات وتلقي أية شكاوى أو معوقات والعمل على حلها فورا.

وقال المحافظ - في تصريح - إنه تم التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية لتأمين مقار اللجان الامتحانية وأماكن حفظ أوراق الأسئلة، والتأكد من توافر جميع التجهيزات ووسائل الحماية المدنية وتنظيم مسارات دخول وخروج الطلاب بجميع اللجان.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية محمود الفولي أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للحفاظ على سرية الامتحانات، فضلا عن توزيع رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والإداريين والعمال على جميع اللجان لضمان انتظام الامتحانات.

