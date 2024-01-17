إصدار أول مجلة عربية متخصصة في الترميم وصيانة التراث.. تفاصيل

كشف الدكتور أسامة طلعت، رئيس دار الكتب والوثائق القومية، تفاصيل إصدار أول مجلة عربية متخصصة في الترميم وصيانة التراث.

وقال الدكتور أسامة طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى”، إن ذلك الإصدار يندرج تحت رسالة عامة لدار الكتب، والتي تعبر عن الفكر والتوجه المصري السياسي والثقافي فى الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس دار الكتب والوثائق القومية، أن هذا الإصدار أتى نتيجة أن مصر تمتلك ثلث آثار العالم، وهي بمثابة تراث ثقافي، لافتا إلى أن دار الكتب هي حافظة تلك الثقافة والفكر المصري.