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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 24448 بسبب القصف الإسرائيلي

غزة
غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة في بيان لها، أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 24448 شهيد و61504 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي وغارات طائراته الحربية، على عدة مناطق في قطاع غزة، لليوم 103 من العدوان الإسرائيلي.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء، جراء القصف المدفعي وغارات طائرات الاحتلال.

وتمكنت طواقم الدفاع المدني والإسعاف الفلسطينية من انتشال 25 شهيدا وعشرات المصابين إثر قصف طائرات الاحتلال لمنازل في حي الدرج بمدينة غزة، كما انتشلت 7 شهداء بعد انسحاب آليات الاحتلال من محيط مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقا لما ذكرته مصادر طبية.

كما جددت مدفعية الاحتلال قصف المربعات السكنية والمناطق المأهولة في خان يونس، وفي محيط مراكز الإيواء، وقامت بتدمير مقبرة في الحي النمساوي، وسرقة عدد من الجثث.

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