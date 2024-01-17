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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رئيس دار الاوبرا: عبدالحميد عبدالغفار أحد قامات الموسيقى واكتشف العديد من النجوم

عبد الحميد عبد الغفار
عبد الحميد عبد الغفار

نعى الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا وجميع الفنانين والعاملين المايسترو عبد الحميد عبد الغفار القائد السابق لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى الذى رحل عن عالمنا صياح اليوم الاربعاء 17 يناير .

وقال داغر ان الراحل أحد قامات الموسيقى ومن أبرز عازفي الة الناي وقادة ألاوركسترا في مصر والوطن العربي.

 واضاف انه ساهم فى اثراء الحياة الموسيقية كما انه نجح فى اكتشاف وصقل العديد من النجوم المميزين ، وقدم العزاء لأسرته وأصدقائه داعيا الله أن يتغمد الفقيد برحمته. 

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المايسترو عبدالحميد عبدالغفار والد الدكتور إيهاب عبد الحميد رئيس قسم الآلات بالمعهد العالي للموسيقى العربية ، قدم العديد من الإسهامات الموسيقية على مستوى العزف أو التأليف أو قيادة الأوركسترا لأكثر من فرقة ، صاحب كبار نجوم الطرب في فترة السبعينيات والثمانينيات خلال حفلاتهم كعازف ناي ، كما وضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال الدرامية ، واشتهر بقيادة الفرق الموسيقية فى حفلات ليالي التليفزيون .

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