مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا يتساءل: هل يستطيع العالم كبح جماح الإسرائيليين؟

عبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ بخصوص الصراع في الشرق الأوسط وانتشار الحرب في المنطقة وتصعيدها.

ويأتي ذلك بعد زيادة حدة التوترات في المنطقة والعمليات العسكرية التي تشنها المفصائل المسلحة في العراق وسوريا على القوات الأمريكية، وأيضا العمليات العسكرية التي تقوم بها مليشيات الحوثي في اليمن ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، واشتداد التوترات على الحدود الإسرائيلية مع لبنان بين حزب الله وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهذا نتيجة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا في بيان له، إن العالم في حاجة لإنهاء الحرب الإسرائيلي في غزة على وجه السرعة.

وتسائل بيدرسون في بيانه، قائلا: "السؤال الفعلي هو هل يمكن كبح جماح الإسرائيليين؟".