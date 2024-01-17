الصحة الفلسطينية تعلن انتشار مرض وبائي خطير في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الأربعاء، انتشار التهاب الكبد الوبائي من نوع A بسبب الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة في أماكن النزوح بالقطاع.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان لها، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة أنه لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت وزارة الصحة الفلسطينية، إن حصيلة شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 24448 شهيد و61504 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.