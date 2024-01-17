حماس تكشف عن شروطها للسماح بإدخال أدوية إلى الأسرى الإسرائيليين

قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الأربعاء، إن الصليب الأحمر الدولي، هو من تقدم بطلب تقديم قائمة الدواء للأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، مشيرا إلى أن القائمة ضمت 140 صنفا.

وأضاف أبو مرزوق أن حركة حماس وضعت عدة شروط في المقابل وهي:

- مقابل كل علبة دواء، ألف لأبناء شعبنا في غزة.

- توفير الدواء عبر دولة نثق فيها.

- يضع الصليب الأحمر الدواء في أربع مستشفيات تغطي جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها أدوية الأسرى.

- إدخال مزيد من المساعدات والغذاء لقطاع غزة.

- منع تفتش شحنات الأدوية من قبل جيش العدو الاسرائيلي.

وأوضح أبو مرزوق أن فرنسا طلبت توفير الدواء، لكن الحركة رفضت لعدم وجود ثقه لديها بالحكومة الفرنسية، بسبب موقفها الداعم للاحتلال الاسرائيلي، ووقوفها أمام تطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والعودة.

وأكد أبو مرزوق أن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو يكذب ويخدع شعبه مرة أخرى، مشيرا إلى أن حركة حماس هي من حدد الكمية والوسيط، وآلية التوزيع، وإيصال الدواء لشمال غزة رغم المنع والرفض الاسرائيلي منذ مئة يوم.