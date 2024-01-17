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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

"صناع الدفا" توزع 1000 بطانية بالأقصر

صدى البلد

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مبادرة «صناع الدفا» لتوزيع بطاطين الشتاء على الأسر الأولى بالرعاية في معظم قرى مراكز محافظة الأقصر، من أمام المدينة الشبابية الدولية بالأقصر بمدينة الطود بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر وعدد كبير من الجمعيات الأهلية القاعدية. 

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وجرى إطلاق المبادرة باصطفاف السيارات المحملة بالدفعة الأولى من بطاطين الشتاء لعدد ١٠٠٠ بطانية بحضور المحاسب خالد محمد عطيتو سكرتير عام الوحدة المحليه لمركز ومدينة الطود نائبًا عن الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود ، ومدير الجمعيات الأهلية بالمديرية  كمال فؤاد، والدكتور محمد زمزم نائب المدير التنفيذي لمؤسسة صناع الخير للتنمية، وعمر رسلان مدير قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير للتنمية وعدد الشباب المتطوعين بالمؤسسة.


وتأتي مبادرة «صناع الدفا» في إطار إستراتيجية المؤسسة فى تنفيذ منظومة الخدمات الانسانية التى تشمل دعم الشرائح الأكثر إحتياجًا في مواجهة مشكلاتهم المعيشية الموسمية، جنبًا إلى جنب مع استهداف تزويدهم بمشروعات تنموية صغيرة تناسب طبيعة معيشتهم وتحقق لهم دخل شهرى يمكنهم من تلبية احتياجاتهم الأساسية.

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الأقصر الأسر الاولى بالرعاية إطلاق المبادرة أسر الأولى بالرعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي

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