تضم 26 شركة.. بدء أعمال البعثة التجارية للصناعات الغذائية المصرية في كينيا

بدأت البعثة التجارية المصرية المتخصصة في الصناعات الغذائية، أعمالها رسيما في كينيا وتستمر فعالياتها حتي 19 يناير 2024.

حضر افتتاح أعمال البعثة وائل نصر الدين عطية، سفير جمهورية مصر العربية لدى كينيا، والسيد علاء الوكيل، رئيس البعثة التجارية وعضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الغذائية

وتضم البعثة 26 شركة مصرية متخصصة في قطاعي الأغذية المصنعة والطباعة والتغليف، وتقام فعالياتها في فندق سرينا نيروبي من الساعة 9:00 صباحاً حتى 5:00 مساءً، وتتميز هذه الفعالية بمشاركة فاعلة من مستوردي وتجار الأغذية في السوق الكينية، وكذلك بحضور إعلامي مكثف.

خلال كلمته، أكد السفير المصري على أهمية دعم العلاقات التجارية بين مصر وكينيا، مشيراً إلى الجودة العالمية والقدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

من جانبه، قدم علاء الوكيل الشكر للسفير والجهات المعنية على دعمهم وتسهيل تنظيم هذه البعثة، مؤكداً على نجاح المجلس في تنظيم تنظيم سلسلة من البعثات التجارية التي حققت نجاح منقطع النظير خلال العامين الماضيين والتي شملت عدد كبير من الأسواق العربية والافريقية والأمريكية ومنها كينيا، اوغندا، تنزانيا، غانا، السوادن، جنوب السودان، المملكة العربية السعودية، الأردن بمشاركة مستوردين من العراق والضفة الغربية بفلسطين، المغرب، الجزائر، والولايات المتحدة الامريكية.

وأشار الوكيل كذلك إلى الأسواق المستهدفة في الفترة القادمة ومن بينها الصين، العراق، الأردن والكونغو، مع التأكيد على التزام المجلس بتنظيم مشاركات مصرية في المعارض الدولية وأنشطة التدريب وأبحاث السوق بهدف دفع ملف تنمية الصادرات الغذائية المصرية التي نجحت أن تمثل 14% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية وتستهدف صادرات 5.2 مليار دولار بنهاية عام 2023.

وتعد كينيا واحدة من أهم الأسواق الإفريقية للمنتجات الغذائية المصرية، حيث بلغت قيمة الصادرات إليها 90 مليون دولار في عام 2022. البعثة التجارية تهدف إلى استكشاف فرص توسيع نطاق الصادرات المصرية لكينيا، خاصةً في ظل الأهمية اللوجستية لميناء مومباسا والمعاملات الجمركية التفضيلية بموجب اتفاقية الكوميسا.

وتشمل الصادرات الغذائية المصرية إلى كينيا السكر، المكرونة، زيوت الطعام، ومنتجات الكاكاو، إلى جانب غيرها من المنتجات التي تعكس تنوع وجودة الصناعات الغذائية المصرية. هذه المنتجات لا تقتصر على السوق الكينية فحسب، بل تشمل أيضاً إمكانية إعادة التصدير إلى دول ومناطق مجاورة تستفيد من البنية التحتية اللوجستية لكينيا.

تأتي هذه البعثة في إطار جهود المجلس التصديري للصناعات الغذائية لتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية، وذلك بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري ومشروع تريد الممول من المعونة الأمريكية، والمجلس التصديري للطباعة والتغليف.

البعثة تلقى دعماً كبيراً من بنك CIB كينيا، وتضم أيضاً ممثلين عن الإدارة التنفيذية للمجلس، بما في ذلك السيدة مي خيري، المديرة التنفيذية، والسيد الدكتور تميم الضوى، نائب المدير التنفيذي.

يُذكر أن البعثة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر وكينيا، وتقديم فرص جديدة للشركات المصرية للتوسع في الأسواق الأفريقية وخارجها. وتأتي هذه الجهود في سياق رؤية شاملة لتعزيز الصادرات المصرية وتوطيد العلاقات التجارية الدولية، مما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري ويعزز من مكانته التجارية عالمياً.