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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل سري.. الجيش الأمريكي ينسحب من إحدى قواعده في سوريا

الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي

كشفت مصادر عن انسحاب الجيش الأمريكي بشكل سري وهادئ من إحدى قواعده في سوريا، وفق ما ذكرت شبكة سبوتنيك الإخبارية الروسية.
ولفتت المصادر إلى أن القوات الأمريكية قامت بإخلاء قاعدتها العسكرية في قرية "هيمو" غربي مدينة القامشلي في ريف الحسكة السورية، وذلك بعد أيام من تعرضها لهجوم نفذته فصائل "المقاومة في العراق"، بحسب وكالة "تنسيم".

وبحسب سبوتنيك، يظهر الانسحاب الأمريكي تراجعا في القوة العسكرية الأمريكية.

وقالت صحيفة بي ان ان، إن إخلاء قاعدة "هيمو" يشير إلى التحول في توازن القوة في هذه المنطقة المضطربة.

وذكرت الصحيفة: "إخلاء قاعدة "هيمو" هو أكثر من مجرد رد على الهجمات المتكررة، فهو يعكس النفوذ المتزايد لإيران والجماعات الموالية لها في المنطقة، وقد أصبحت هذه الجماعات قوة هائلة تتحدى القدرات العملياتية للجيش الأمريكي في هذه المنطقة، والهجمات المستمرة على القاعدة لم تختبر فقط ثبات القوات المتمركزة هناك، ولكنها شككت في جدوى الحفاظ على وجود عسكري أجنبي في منطقة تغلي بالعداء".

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