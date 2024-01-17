أثناء بث على تيك توك .. انقلاب سيارة فادي خفاجة

كشفت الفنانة منة جلال، عن تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير مروع أدى لانقلاب سيارته أثناء ظهوره في لايف على تيك توك.



وكتبت منة جلال، على صفحتها الشخصية بموقع فيسبوك منشورًا، قالت فيه “يا جماعة اللي يعرف يوصل ل فادي خفاجة خفاجة الممثل كان لايف على التيك توك والعربية اتقلبت به وتليفونه فصل”.

ظهر الفنان فادي خفاجة، في بث مباشر عبر منصة الـ تيك توك، في مقطع فيديو يتلفظ خلاله بألفاظ نابية بينما كان في حالة انهيار شاكيًا من قلة فرص العمل المعروضة عليه، وهو الأمر الذي اضطره لدخول عالم التيك توك للحصول على هدايا وكسب أموال من خلال الفيديوهات القصيرة عبر تلك المنصة.

وأثار مقطع الفيديو الذي ظهر فيه الفنان الشاب فادي خفاجة، حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسم مستخدمو السوشيال ميديا بين متعاطفين معه وبين غاضبين منه لانضمامه إلى عالم التيك توك، خاصة أنه ظهر خلال مقطع الفيديو يتلفظ بألفاظ خارجة ويهاجم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي.

وقال "أنا تعبان وضيعت عمري كله في المعهد العالي للفنون المسرحية، أنا متخرج بتقدير جيد جدًا، ومن حقي أشتغل وأمثل، لو العبد لله مشتغلش في مسلسل واتنين وتلاتة مين يشتغل، أنا واثق في نفسي جدًا".

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.