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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منطقة الشرقية الأزهرية تواصل تدريبات ترقي المعلمين للأسبوع الثالت

صدى البلد

أكد الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، أن إدارة التدريب تستكمل ، تنفيذ دورات تدريب الترقي لمعلمي الأزهر الشريف بمنطقة الشرقية المستهدفين للترقية، ممن أتم المدة البينية خمس سنوات حتى 2022/12/31، وذلك من خلال مقرين للتدريب تخفيفا وتيسيرا علي المعلمين حيث تعتقد التدريبات بمقر إدارة فاقوس.

 

 وأضاف أن تدريبات هذا الأسبوع تعقد في الفترة المسائية، والتي تبدأ في تمام الساعة الواحدة ظهرا وحتي الخامسة مساءا، مشيدا بحسن التنظيم والترتيب موجها الشكر لمدير إدارة التدريب على حسن التنظيم واختيار أفضل المدربين مراعيا للعدالة في التوزيع واختيار أقرب المقرات لتناسب الجميع .

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 من جانبه، أوضح الدكتور السيد البنان، مدير إدارة التدريب بالمنطقة، أن تقييم المعلمين يكون بإجمالي (50) نقطة توزع بمعدل (2) نقطة لكل يوم حضور، (4) نقطة للمشاركة اليومية مع المدرب (يتسلم المدرب كشف التقييم صباحًا ويسلمه في نهاية اليوم التدريبي، إضافة إلى (32) نقطة للاختبار البعدي. وعلى المتدربين الحضور لمقر التدريب قبل الميعاد المحدد لكل معلم بنصف ساعة على الأقل، والالتزام بالضوابط التي تقرها إدارة التدريب بالمنطقة، من حيث مراعاة مواعيد الحضور والحرص على التوقيع بكشف الحضور والانصراف لمدة 3 أيام (مدة البرنامج التدريبي لكل معلم)، واستلام إخلاء الطرف في نهاية البرنامج التدريبي.

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