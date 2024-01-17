وزارة العمل: بدء أول برامج التدريب المهني في مجال زراعة الأسطح ببورسعيد

افتتحت مديرية العمل بمحافظة بورسعيد ورشة تدريبية مجانية فى مجال زراعة الأسطح والبلكونات بمركز التدريب المهني ببورسعيد ، وذلك بالتعاون مع مديرية الزراعة ، والتى تهدف لاستفادة المواطن وخاصة السيدات لتعريفهم بكيفية زراعة بعض النباتات المفيدة للمنزل واستهلاك الأسرة بامكانيات اقتصادية ،وتحقيق دخل اقتصادى من خلال زراعة الأسطح والبلكونات ، وأيضاً تقديم محاضرة بعنوان دليل الزراعة الخاص بنباتات حقيبة الزراعة ، بحضور عدد ( 30 ) متدربة ، وذلك فى إطار جهود المديرية وسعى أجهزتها لتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية للشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل الداخلى والخارجي ضمن خطة التدريب للعام 2023 – 2024 ، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة المتخصصة لتوفير أفضل الخدمات التدريبية الممكنة لدعم الشباب ، تحت إشراف الإارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة ..

وأوضح عبد الونيس عبد الله مدير مديرية العمل ببورسعيد ، فى تقريرٍ للوزارة ، ان تلك الجهود تأتى فى ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالإهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير مزيد من برامج التدريب المجانية لهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل ، وعلى المهن المستحدثة لتوفير خريج قادر على العمل ومؤهل لذلك ، وأشاد مدير المديرية بالتعاون المشترك بين مديريتى العمل والزراعة والحرص على استمرار التثقيف الزراعى للمتدربات ، وتزامناً مع الاهتمام بمراكز التدريب المهني وتنوع برامج التدريب ، حيث استقبل الدكتورحسنى عطية مدير مديرية الزراعة وافتتحا أولى أيام الورشة التدريبية ، والذى قدم بدوره الشكر على التعاون المثمر بين المديريتين وحضور المتدربات للورشة ، واوضح فى كلمته للمتدربين الأهمية البالغة للزراعة وهى علم الحياة وأساس العلوم الأخرى، و مدى تأثير النباتات على البيئة حيث توفر انتاج الأكسجين والتخلص من ثانى اكسيد الكربون ،وتساهم فى تقليل التلوث البيئي ، كما ألقى المهندس فتحى عثمان استشارى الزراعة ، محاضرة للتوعية شرح خلالها أنظمة الزراعة الملائمة للمنزل والبيئات للتربة وأنواعها وكيفية استغلال الأسطح للزراعةوتقسيمها، مع توضيح خلطة التربة ونوع السماد المناسب وكيفية الرى وتجهيز المحلول المغذى الملائم للزراعة المائية .

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