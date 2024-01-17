صحيفة: متاهة الأنفاق في خان يونس قد تضع الجيش الإسرائيلي في فخ

نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الأربعاء خطة جيش جيش الإسرائيلي للسيطرة على مخطط أنفاق تحت الأرض في جنوب قطاع غزة، وقالت إن متاهة الأنفاق في خان يونس قد تضع جيش الاحتلال في فخ.

ووفقا للصحيفة تم تكليف العميد دان جولدفوس، قائد لواء المظليين 98، بالاستيلاء على خان يونس ، أكبر مدينة في جنوب قطاع غزة والتي تعد التحدي الأكثر تعقيدًا لجيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن.

وبحسب الصحيفة لا يزال أجهزة الاحتلال تحقق في متاهة الأنفاق، مشيرة إلى أنهم يهدفون إلى تطويق مقاتلي حماس، بينما يقومون بالمناورة فوق وتحت الأرض لطردهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن التقدم الذي أحرزته إسرائيل في الجنوب قد وصل إلى طريق مسدود، مع تزايد الدعوات الدولية لوقف الحب في ظل تزايد عدد الشهداء والجرحى بين المدنيين في غزة، وهو ما يزيد، الضغط على إسرائيل لتغيير موقفها وتكتيكات القتال.

وأكدت الصحيفة أن إسرائيل أن تفعل في جنوب قطاع غزة ما فعلته في الشمال دون سقوط مئات الآلاف من القتلى، لافته إلى أن هذا أمر لن تدعمه الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى، فإن الأمر الذي زاد من تعقيد الحرب، بحسب الحرب، هو توقف المفاوضات السياسية بين إسرائيل والولايات المتحدة والدول العربية بشأن من ينبغي له أن يدير قطاع غزة في اليوم التالي لحركة حماس وغياب أي حكومة في غزة يجعل من الصعب جلب المساعدات الإنسانية، واستعادة النظام وتوفير الخدمات الأساسية، أو إعادة سكان غزة إلى الشمال.

ووفقا للصحيفة تعد خان يونس، ثاني أكبر مدينة في غزة، هي مسقط رأس العديد من كبار أعضاء حركة حماس ، بما في ذلك زعيمها يحيى السنوار. ويعتقد مسؤولون كبار في إسرائيل أن السنوار بتواجد في مكان ما في الأنفاق تحت خان يونس، مع بعض الأسرى الإسرائيليين.