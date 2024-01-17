كتائب القسام تستهدف ناقلة جند لجيش الاحتلال شرق جباليا شمال قطاع غزة

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، اليوم الأربعاء، أنها استهدفت ناقلة جند لجيش الاحتلال الإسرائيلي بقذيفة "الياسين 105" شرق جباليا شمال قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال الساعات القليلة الماضية استخدام الطائرات المسيرة مرتين على الأقل لتنفيذ عمليات اغتيال في الضفة الغربية وممارسة أبشع صور الإعدام الميداني بحق الشعب الفلسطيني في الضفة.

وأضافت الجهاد الإسلامي، في بيان لها عبر قناتها على “تليجرام”، أن لجوء الاحتلال الإسرائيلي إلى هذا النوع من الاغتيالات يثبت عجزه عن مواجهة المقاومين في الميدان والأثمان الباهظة التي يتكبدها جراء المقاومة الضارية والشجاعة.

وتابعت الجهاد الإسلامي: "كما يؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي يخوض حرباً شاملة ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية ومدنها كما في قطاع غزة".

وأكدت حركة الجهاد الإسلامي في بيانها، أن عمليات الاغتيال والإعدام الميداني وكل وسائل القمع الأخرى ستزيد من إصرار الشعب الفلسطيني على مواجهة العدوان الإسرائيلي، وستعمق مأزق الاحتلال أكثر فأكثر.