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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور 65 مسئول سلامة..

العمل: إطلاق ملتقى "صحتك تهمنا" فى مجال السلامة والصحة المهنية بشركات الشرقية

صدى البلد

قالت وزارة العمل فى بيان لها ، ان مديرية العمل بمحافظة الشرقية نظمت فعاليات مبادرة "صحتك تهمنا" وملتقى بعنوان "أحمي نفسك" ضمن سلسلة المبادرات التي تطلقها وتشرف عليها الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بوزارة العمل فى محافظات الجمهورية ، وذلك بمقر شركة جيد تكستيل إيجيبت للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان ، بمشاركة 65 من مسئولى السلامة والصحة المهنية يعملون فى شركات ومنشآت صناعية كبرى فى نطاق المحافظة ، تحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، حيث تضمن الملتقى تقديم عدة محاضرات وأبحاث وجلسات علمية متخصصة حول القوانين والتشريعات المنظمة للسلامة والصحة المهنية ، ومعلومات عن السلامة ودورها كأسلوب حياة  ، والامراض المهنية واللجان الخماسية ولجان التحكيم الطبى ، وخطة الأخلاء للطواريء ، يأتى في إطار جهود المديرية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والحد من الإصابات داخل المنشآت للحفاظ على العنصر البشرى والممتلكات وتفعيلاً لدور أجهزتها التابعة فى توعية طرفى العملية الإنتاجية بمخاطر بيئة العمل المختلفة ..
وأوضح أحمد عبد الهادى مدير مديرية العمل بالشرقية ، فى تقريره للوزارة ، ان تلك الجهود تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف التوعية والتثقيف ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية بين العاملين بمنشآت القطاع الخاص والإستثمارى للحفاظ على العمال والمنشآت التى يعملون بها وتحقيق الاستقرار ومناخ عمل آمن ، وأضاف مدير المديرية أن الملتقى تضمن كلمات افتتاحية حيث أكدت الدكتورة غادة إبراهيم رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل بالوزارة أن مبادرة "سلامتك تهمنا " تعد إنطلاقة جديدة لسلسلة من الندوات المتخصصة لزيادة الوعي بثقافة السلامة وتوفير المعلومات والأدوات اللازمة للكشف المبكر عن الأمراض المهنية في إطار سلسلة المبادرات البناءة التي تتبناها وزازة العمل حيت تعد الأمراض المهنية تحديًا صحيًا يواجه العديد من العمال في مختلف القطاعات لذا جاءت اهمية هذه المبادرة، لتعزيز الوعي الصحي وتقديم المعلومات الضرورية للحفاظ على صحتنا وصحة عمال مصر .
كما اضاف مدير المديرية ، انه قام بإلقاء كلمة خلال فعاليات الملتقى أشار فيها إلى أننا نؤمن بأن العمال هم أصولنا الثمينة، وأن صحتهم وسلامتهم هي أولويتنا ، كما ثمن جهود وزير العمل ودعمه الدائم لكل المديريات فى كافة مجالات عملها ، كما استعرض أهم انشطة وإنجازات إدارة ومكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية ، ومؤكداً على أن  مبادرة "صحتك تهمنا" فرصة للجميع للتعلم والتفاعل والتشارك في تجاربنا الصحية ، ولتقديم مجموعة متنوعة من النصائح والفعاليات التي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين نوعية الحياة ، كما ألقى الدكتور محمد ربيع مدير معهد السلامة والصحة المهنية بالشرقية كلمة خلال الفعاليات أشاد  فيها بالدور البارز لوزارة العمل ومديرياتها في مجال السلامة المهنية والتكامل مع معاهد السلامة ، وفى ختام فعاليات الملتقى تم إهداء وتبادل الدروع بين المديرية والوزارة والشركة ،وتسليم شهادات التقدير للمشاركين بأعمال المؤتمر..

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وزارة العمل صحتك تهمنا اخبار محافظة الشرقية إجراءات السلامة والصحة المهنية أحمي نفسك

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