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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن يرحب بإعداد تطبيق للمصريين بالخارج يضم خدمات متنوعة للاستثمار

علاء زياد مساعد امين
علاء زياد مساعد امين عام حزب حماة الوطن للمصريين بالخارج

وجه المهندس علاء زياد مساعد امين عام حزب حماة الوطن للمصريين بالخارج وأحد أبناء الجالية المصرية بإيطاليا الشكر للدكتورة سها الجندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج على البدء في تنفيذ تطبيق جديد للهاتف المحمول مخصص للمصريين بالخارج، يُتاح عليه كل المحفزات والمبادرات المخصصة والتي تصل الى 20 خدمة يضمها التطبيق.

و أشار علاء زياد فى بيان صحفى له إلى أن وزارة الهجرة تسعى لاطلاق هذا التطبيق خلال الفترة المقبلة ليكون بمثابة آلية جديدة  للتواصل مع دولتهم الأم مصر والحصول على كافة المزايا والمحفزات التى يمكن أن يستفيدوا منها من خلال تطبيق شامل يجمع كافة المحفزات.

و أكد المهندس علاء زياد علي أن وجود مثل هذا التطبيق الخاص بالمصريين بالخارج و ما يحويه من خدمات رقمية مرتبطة بالعقارات والبنوك والسيارات  والتعليم و الحجوزات السياحية بمختلف المدن المصرية كل هذا في منصة موحدة يمكن الدخول عليها في اي وقت ومن إي مكان سيشكل عنصر أمان لأي مصري يرغب في شراء عقار أو سيارات أو الحجوزات السياحية وغيرها لانه تطبيق رسمي  معتمد يمكن الاطلاع من خلاله على كل ما هو جديد كما انة يشكل نوع من الترويج للمشروعات المصرية.

وأضاف مع وجود منصة موثوق فيها تضم المشروعات المصرية و آليات الاستثمار سيكون لها دور كبير في زيادة تحويلات المصريين في الخارج للاستثمار بالمشروعات المصرية سواء عقارية او تعليمية أو بنكية أو شراء سيارات وغيرها.

وناشد علاء زياد بضرورة الإعلان عن إيميل رسمي أو أي وسيلة تواصل تمكن المصريين بالخارج لطرح رؤيتهم لما يحتاجونه في هذا الطبيق أو الخدمات التي يقترحون إضافتها خاصة أن وزارة الهجرة تبدأ في الخطوات الأولى لتنفيذ هذا التطبيق بالتنسيق مع وزارة الاتصالات.

وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج وزارة الهجرة السيارات البنوك الحجوزات السياحية

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