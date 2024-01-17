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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفير معتز مصطفى: مصر حريصة دائما على تقديم الدعم لجنوب السودان

لقاء السفير المصري
لقاء السفير المصري في جوبا بوزير النقل

التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية في جوبا، مادوت بيار ييل، وزير النقل الجنوب سوداني، حيث شدد على حرص مصر المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للجانب الجنوبي في جميع المجالات، خاصة تطوير شبكات الطرق، وكذا تطوير الملاحة النهرية اتساقا مع خطة جنوب السودان الاستراتيجية لتطوير هذا القطاع الهام وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منه.

من جانبه، أوضح الوزير الجنوبي أنه سيتم تدشين مشروع تطوير شبكة الطرق الداخلية بنهاية الشهر الجاري، معبرا عن سعادته بتوجيه الدعوة للسفير المصري للمشاركة في حفل التدشين، وكذا حرصهم على الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال البنية التحتية والطرق.

كما أكد الوزير الجنوبي عمق العلاقات مع مصر، معرباً عن تطلعه لتعظيم الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الملاحة النهرية وتطوير الموانئ الواقعة على نهر النيل، بما يمكنهم من مواجهة نقاط التفتيش غير القانونية على مجرى النهر.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة تفعيل بروتوكول  التعاون الموقع بين الطرفين في مجال تطوير الموانئ والأرصفة النهرية خلال المرحلة المقبلة.

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