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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

المستشفى الميداني الأردني في خان يونس يتعرض لأضرار بالغة جراء قصف إسرائيلي

أرشيفية
أرشيفية

أعلن مسؤول عسكري في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية، اليوم الأربعاء، أن أحد العاملين في المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 في خان يونس جنوب قطاع غزة، تعرض للإصابة خلال الساعات الماضية نتيجة للاشتباكات في محيط المستشفى.

وأشار المصدر، وفقا لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" إلى أن حالة المصاب الذي جرح بمنطقة الفخذ الأيمن واليد اليمنى متوسطة، وسيجلى جواً إلى المملكة لتلقي العلاج اللازم بتوجيهات ملكية .

وبين المصدر أن مواطنا فلسطينيا من غزة كان يتلقى العلاج في وحدة العناية المركزة أصيب أيضا بشظية وعيار ناري خلال العدوان.

وأشار المصدر إلى أن المستشفى الذي تعرض لأضرار مادية بالغة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل في محيطه منذ ساعات أمس حتى صباح اليوم سيواصل القيام في تأدية واجبه الطبي والإنساني تجاه الأهل في قطاع غزة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية، تحمل إسرائيل كامل المسؤولية حول سلامة طواقم المستشفى التي تقوم بواجبها الإنساني وفق القوانين والأعراف الدولية، وأن الاعتداء على المستشفى الميداني الأردني يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

وأكد المصدر كذلك بأن الحكومة الأردنية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة جراء هذا العدوان، مشددا على ضرورة امتثال إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي الإنساني، وبشكل خاص الامتناع عن مهاجمة المستشفيات كأماكن محمية، وعدم اتخاذ أية إجراءات تحول أو تعرقل قيام الكوادر الطبية من القيام بمهامها.

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