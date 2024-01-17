موازنة النواب: يجب تحقيق الانضباط في حجز أراضي وشقق هيئة المجتمعات العمرانية

شدد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على ضرورة تحقيق الانضباط في حجز الأراضي والشقق التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية بما يحقق مصلحة المواطنين، قائلا : "حسابياً أنتم شطار، لكن فهموني إيه اللي بيتعمل في حجز الأراضي والشقق .. إزاي بيحصل تلاعب".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من الحسابات الختامية لقطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للسنة المالية 2022/2023 والجهات التابعة، ومنها هيئة المجتمعات العمرانية.

وأضاف "عمر" : المفاجاة بأن الأراضي أو الوحدات بمحافظة أسيوط فيحصل عليها أشخاص بالفيوم، فما علاقة هذا بذاك، ثم تباع تاني يوم علي "القهاوي" بأسيوط، مطالباً بالوقوف علي ما حقيقة ما يحدث.

وتضامنت النائبة ميرفت مطر، عضو اللجنة مع النائب ياسر عمر بتأكيدها أن هناك شكوي دائمة من وقع "السستم" ليعقب المحاسب وائل محمد شعبان، منصب مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية والموارد البشرية، بقوله " السيستم مش بتاعي، إنما تابع للبنك، لكننا أعددنا سيستم جديد لحجز الوحدات والأراضي، وسيطبق من أول شهر فبراير".

وطالبت النائبة ميرفت تيسير مطر، بأن يكون لوزارة الإسكان ديوان عام واحد.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، 3 اجتماعات لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2022 / 2023 لكل من الهيئة القومية لمياة الشرب والصرف الصحي وصندوق الاسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ولموازنة الجهاز الاداري للاسكان ومرافق المجتمع لديوان عام المجتمعات العمرانية وكذلك للحساب الختامي لموازنة الجهاز الاداري لديوان عام وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فضلا عن الحساب الختامي للجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي الجدوال التفصلية الملحقة بكل حساب ختامي لتلك الهيئات.

413326082_691802486495909_8133663187877707731_n

415739895_387889553642036_3977069143694784873_n