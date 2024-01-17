محمد أبو العلا: تغيير مهام لاعبي منتخب مصر أمام غانا أمر ضروري

أكد محمد أبو العلا لاعب الزمالك السابق ومقدم برنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك أن شخصية منتخب مصر لكرة القدم "أكبر من أن تهتز شباكه بهدفين في دقيقتين" وهو ما حدث خلال مباراة موزمبيق في افتتاح مشوار الفراعنة بكأس الأمم الإفريقية.

وقال محمد أبو العلا: "منتخب مصر في أمم افريقيا الماضية لم يهتز مرماه سوى بهدفين خلال 7 مباريات، لذلك ليس من المنطقي أن يسكن مرمانا هدفين في دقيقتين".

وتابع "هناك تباعد في الخطوط بين اللاعبين حدث في مباراة موزمبيق، وهو ما أثر على الشكل العام للمنتخب وكشف بعض الأخطاء التي يجب علاجها".

وأوضح أبو العلا أنه يجب أن يكون هناك تغيير في مهام اللاعبين داخل الملعب خلال مباراة غانا، حتى لو شاركت عناصر أخرى.

وأتم: "هدف مصطفى محمد (غير عادي) ولديه احساس بالمكان الذي يتواجد فيه داخل منطقة الجزاء، ومحمد النني كان من أفضل 3 لاعبين في المباراة".