لاعب ناميبيا السابق بعد الفوز على تونس: مباراتنا مع جنوب أفريقيا «ديربي»

ج

أعرب كونغو هيندجو، لاعب منتخب ناميبيا في كأس أمم أفريقيا 1998، عن سعادته بالانتصار التاريخي الذي حققه منتخب ناميبيا على حساب تونس بهدف نظيف، في مستهل مشوار المنتخب في كأس أمم أفريقيا 2023 في مشاركته الرابعة.

وقال هيندجو، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، عبرقناة «صدى البلد»، «قدمنا مباراة مقنعة جدًا وكنا الأفضل من المنتخب التونسي»، مضيفًا: «تغلبنا على منتخب تونس بسرعاتنا، ولا بد أن نوجه التحية لحارس ناميبيا الذي تصدى لثلاث كرات محققة لمنتخب تونس».

وأشار هيندجو إلى أنه لا مجال للمقارنة بين الأجيال في منتخب ناميبيا، مضيفًا: «جيلنا نجح في المشاركة في كأس أمم أفريقيا لأول مرة في تاريخ ناميبيا، وهذا الجيل حقق أول انتصار».

وتابع قائلًا: «الآن نحن لدينا أكثر من لاعب محترف بالخارج، ولدينا لاعبون في أوروبا، ولاعبون محترفون داخل القارة في أفضل المستويات وليس في أندية صغيرة».

وحول المواجهة المقبلة لمنتخب ناميبيا ضد جنوب أفريقيا الجريحة بعد الخسارة بثنائية أمام مالي، قال هينجو: «مباراتنا مع جنوب أفريقيا بمثابة مباراة ديربي، ومن المستحيل أن يكون منتخب جنوب أفريقيا بالسوء الذي كان عليه أمام منتخب مالي فهي ستكون مباراة صعبة ومن الصعب توقعها».

وأكد لاعب ناميبيا السابق أنه من الصعب توقع وجود بطل جديد في هذه النسخة من كأس أمم أفريقيا.