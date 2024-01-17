أمها السبب.. أمن المنوفية ينجح في حل لغز اختفاء الطفلة سجدة

لم يتخيل عقل أن تتفق الأم على خطف طفلتها الصغيرة لتتهم جارتها، وتنتقم منها بسبب خلافات مالية سابقة بينهما، لتكشف جهود رجال الشرطة الواقعة في وقت قليل.

بدأت الواقعة بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي الفيس بوك باختفاء طفلة صغيرة من مدينة الباجور في محافظة المنوفية لم تكمل عامها العاشر وسط ظروف غامضة.

سادت حالة من الذعر بين الجميع وتدخلت قوات الشرطة بحثا عن الطفلة في كل مكان دون نتيجة.

وبعد فحص كاميرات المراقبة تبين خطف الطفلة من قبل سيدة ترتدي نقاب مما أثار الذعر بين الجميع، وسط خوف علي أبناءهم واخبار عن انتشار خطف الأطفال.

وبعد ساعات فوجئ أحد المواطنين أثناء عودته من عمله علي الطريق الإقليمي بطفلة تبكي بمفردها فقام باستدعاء أحد أهالي القرية التي تتواجد الطفلة علي أطرافها ولكنهم أكدوا أن الطفلة ليست من بلدهم.

وفوجئ الحاضرون بشاب يؤكد أنه شاهد صورها علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، وسط حضور إحدى دوريات الشرطة على الطريق الإقليمي ليقوم الأهالي بايقافها وتسليم الطفلة لهم.

اصطحب الأهالي الطفلة الي مركز شرطة الباجور ، وتم استدعاء أسرتها التي تعرفت علي الطفلة.

فيما استكملت قوات الشرطة الفحص وسؤال أفراد الأسرة وتوصلت التحقيقات الي أن الأم هي السبب وراء خطف الطفلة.

واتفقت الام مع إحدى السيدات علي خطف طفلتها لتتهم جارتها بخطف ابنتها بسبب خلافات مالية بينهم ومحاضر سابقة.

فيما تم حبس الأم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

وكان مدير أمن المنوفية قد تلقي إخطارا من مركز شرطة الباجور باختفاء طفلة تدعي سجدة اشرف مقيمة بالمدينة في ظروف غامضة.

