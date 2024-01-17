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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

16 مجزرة جديدة في غزة.. والاحتلال ينبش القبور بخان يونس

صدى البلد

شنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على مناطق في جنوب غزة، بعد ساعات من إعلان توصل الدولة العبرية وحماس بوساطة قطرية، إلى اتفاق يتيح إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر وأدوية للأسرى المحتجزين في غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن قوات الاحتلال ارتكبت 16 مجزرة في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية راح ضحيتها 163 شهيدا و350 مصابا، فيما تواصلت الغارات على مناطق مختلفة، واستهدفت أشدها رفح وخان يونس. 

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، الأربعاء، أن عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة التي بلغت يومها الـ103 ارتفع إلى 24 ألفا و448 شهيدا و61 ألفا و504 مصابين.

وكانت آليات الاحتلال توغلت الليلة الماضية قرب مستشفى ناصر في خان يونس، وأظهرت صور قيام آليات الاحتلال بنبش مقبرة الحي النمساوي وتدميرها قبل انسحابها من المنطقة.

وحصلت وسائل إعلامية على صور استهداف قناصة إسرائيليين طاقم إسعاف فلسطينيا حاول انتشال جثمان شاب استشهد برصاص الاحتلال، وسط مدينة خان يونس. 

فيما تحول مستشفى اليمن السعيد، في جباليا شمالي غزة، إلى ملجأ لعدد من الأسر النازحة وسط غياب لأدنى مقومات الحياة. 

ومع غمر مياه الصرف الصحي وتسرب مياه الأمطار للمبنى، تفاقمت أوضاع أولئك النازحين.

غزة الاحتلال القبور خان يونس رفح

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