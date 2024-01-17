النيل للطيران تسير خطا جديدا بين القاهرة ونجران نهاية يناير الجاري

منحت سلطة الطيران المدني المصري، شركة النيل للطيران، موافقة على تيسيير خط جديد بين " القاهرة ونجران " بالمملكه العربيه السعودية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التنموية التي تتبناها وزارة الطيران المدني المصري من أجل تنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة من وإلى مصر لتعزيز القدرات التنافسية لقطاع الطيران المدنى على المستويين الإقليمى والدولى بما يعزز من ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى المصرى.

وأعلن ريتشارد تأن الرئيس التنفيذي لشركه النيل للطيران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن بالقاهرة، عن بدء الرحلات إعتبارًا من ٢٤ يناير الحالي بواقع رحلتان أسبوعيًا أيام السبت والأربعاء شتاءا وثلاث رحلات اسبوعيًا صيفاً ايام السبت والاثنين والأربعاء.

يأتي ذلك بما يتماشي مع خطه الدولة لفتح أسواق جديده لجذب مزيد من الحركه السياحية والتجاريه علما بان النيل للطيران تعتبر هي الناقل الوحيد لرحلات طيران مباشره بين القاهره ونجران بالمملكه، ومع افتتاح الخط الجديد يصبح عدد النقاط التي تصل اليها النيل للطيران بالمملكه العربيه السعوديه ١٣ نقطة.