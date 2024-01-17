تصادم طائرتين في اليابان يثير الجدل.. القصة كاملة

في واقعة غريبة شهدتها اليابان، حدث تصادم بين طائرتين في مطار ياباني، حيث أعلنت شركة كاثاي باسيفيك للطيران، أن طائرة تابعة للخطوط الكورية صدمت إحدى طائراتها في مطار ياباني، بينما أفادت وسائل إعلام محلية بأن الحادثة لم تتسبب بسقوط ضحايا.



وأوضح بيان كاثاي باسيفيك أن الحادث وقع بينما كانت طائرتها متوقفة في مطار نيو كيتوس في سابورو.



وأكدت الشركة في بيان «صدمت طائرة للخطوط الكورية (الرحلة) إيه 330 كانت تمر لدى تحركها على المدرج طائرتنا التي كانت متوقفة حينها، ولم يكن على متنها أي مسافرين أو طواقم».





فيما أكدت الخطوط الكورية أيضًا عدم وقوع أي إصابات على متن طائرتها.

وأضافت الشركة أن «طائرة للخطوط الكورية لامست طائرة تابعة لكاثاي أثناء عملية دفعها في مطار نيو كيتوس عندما انزلقت مركبة تابعة لطرف ثالث تقدّم خدمات على الأرض بسبب التساقط الكثيف للثلوج، لم تقع أي إصابات وتتعاون شركة الطيران مع جميع السلطات المعنية»