الإعدام شنقا لشخصين تخلصا من شاب لسرقته ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء متهمين بالاعدام شنقا عقب ورود رأى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعي في إعدامهم لاتهامهما بإنهاء حياة شخص عمدا مع سبق الإصرار للسرقة.



وجاء في أمر الإحالة للقضية 3288 لسنة 2023، جنايات بولاق الدكرور المقيدة برق 136 لسنة 2023, أن المتهمان قاما بالتخلص من م. س، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على ازهاق روحه لسرقته، وما أن ظفرا به وحيدا بمسكنه حتى تكالبا عليه مطبقين على انفاسه قاصدين من ذلك قتلاً، فأحدثا ما به من إصابات والتي أوراها تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.



وتابع أمر الإحالة أنه قد ارتبطت تلك الجناية بالجنحة تالية الوصف اذ أنه في ذات الزمان والمكان: سرقا المبالغ المالية والمنقولات المبينة وصفاً وقدرأ بالأوراق والمملوكة للمجني عليه، وكان ذلك منوداخل مسكنه ليلا على النحو المبين بالتحقيقات