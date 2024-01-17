الإعدام شنقا لمتهمين لاتهامهما بقـ.تل شخص والشروع في إنهاء حياة والده

عاقبت محكمة جنايات الجيزة الأربعاء متهمين بالإعدام شنقا والسجن المشدد 10 سنوات لأربعة آخرين وبراءة متهم لاتهامهم بقتل شخص والشروع في قتل والده وآخر بمنطقة بولاق الدكرور.



صدر القرار برئاسة عبد الناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين حسين فاضل عبد الحميد، وعماد الدين عيسى أحمد، وسكرتارية أحمد رفعت ورأفت عبد التواب.



وأسندت التحقيقات في القضية رقم 10099 لسنة 2022 جنايات بولاق الدكرور، أن "م. ص"، سائق 21 سنة، و"ع. ع"، طالب، 18 سنة، و"ص. أ"، عامل، 20 سنة، و"أ. م"، عامل، 19 سنة، و"أ. س"، عامل، 19 سنة، و"م. م"، 27 سنة هارب، و"م. أ"، عامل، 21 سنة، أن في يوم 13 مايو من العام الماضي، المتهمين من الأول وحتى السادس وآخرين مجهولين، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه ضد المجني عليهم "ت. ك"، ووالده "ك. ع" و"م. ح" بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق أذى مادى بهم.