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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

بدء التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي بمستشفى الحسينية بالشرقية

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه في ضوء اهتمامات القيادة السياسية الهائلة بصحة المصريين، والمبادرات المتعددة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للصحة العامة، لخلو المجتمع من الأمراض، وتمتعه بالصحة والرفاهية، والتي تضم المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، برفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، تم تكليف المشرف العام على المناظير بالمديرية الدكتور محمد نور الدين بالتشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي الجديدة بمستشفى الحسينية المركزي، والتي تم تجهيزها بتكلفة تقديرية بلغت ٢ مليون جنيه، بالتعاون مع المجتمع المدني.

واضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه قام الفريق الطبي بوحدة المناظير الجديدة بمستشفى الحسينية المركزي، بقيادة الدكتور محمود حسن أخصائي الكبد ومناظير الجهاز الهضمي ومدير الوحدة، وعدد من الأطباء المتخصصين، تحت إشراف المشرف العام على المناظير بالمديرية، والدكتور محمد الرمادي مدير المستشفى،  بإجراء أول حالة مناظير بالمستشفى، لمريض يبلغ من العمر ٦٥ عاماً، كان يعاني من نزيف دوالي المريء، والمريض الآن بحالة جيدة ومستقرة، ويتلقى الرعاية الطبية تحت الإشراف الطبي بالمستشفى.

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وقدم الدكتور هشام مسعود الشكر لرجال ومؤسسات المجتمع المدني، على تضافر الجهود للإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، وكذلك الشكر الموصول للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، والدكتور محمد نورالدين، والفريق الطبي المشارك من الأطباء وهم الدكتور عادل عبداللطيف استشاري الجراحة، والدكتور محمد برعي استشاري التخدير، والدكتور عبدالكريم أحمد طبيب الجراحة، وهيئة التمريض والفنيين، وجميع  المشاركين فى هذا العمل لخدمة المرضى بمركز ومدينة الحسينية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية بأن وحدات المناظير بصحة الشرقية، والبالغ عددهم ٩ وحدات بالمحافظة، قبل تشغيل الوحدة العاشرة بالحسينية، شهدت تطوراً ملحوظاً خلال عام ٢٠٢٣، حيث تم التشغيل التجريبي لوحدة مناظير الجهاز الهضمي المتطورة بمستشفى منيا القمح المركزي، والتي تعد قفزة نوعية في تشخيص أمراض الكبد والقنوات المرارية، بعد دعمها بمنظار Spy Glass من وزارة الصحة والسكان ضمن تجهيزات غير مسبوقة لوحدة المناظير بتكلفة تقديرية تخطت ١١ مليون جنيه، لتصبح الأولى من نوعها بمستشفيات صحة الشرقية، وتفعيل مناظير الجاسوس المرارى لأول مره بمستشفيات وزارة الصحة، وتضاهي الوحدات المتقدمة بالمستشفيات التعليمية والجامعية، كما تم تفعيل قسم المناظير بمستشفي بلبيس المركزي بطاقة ٥ أجهزة مناظير، منها وحدة مناظير الأطفال، بتكلفة تقديرية ١٠ مليون جنيه.

التشغيل التجريبى الجهاز الهضمي الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية السيسى رئيس الجمهورية القيادة السياسية القضاء علي قوائم الانتظار

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