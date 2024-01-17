زيادة الاستثمارات بين مصر واليونان والتعاون في مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى وزير خارجية اليونان صباح اليوم، وجرى خلال اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الثنائية وأهمية تطويرها والعمل على استكشاف مجالات جديدة للتعاون واستمرار التنسيق السياسي على أعلى مستوى واستكشاف مجالات التعاون الاقتصادية.

وأضاف وزير الخارجية، خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اليوناني، والذي أذاعته "إكسترا نيوز"، أنه جرت مناقشة زيادة المشروعات بين البلدين والاستثمارات والتفاعل فيما بين القطاع الخاص والمشروع المهم الخاص بالربط الكهربائي بين مصر واليونان ومن اليونان للمنظومة الأوروبية، وكل ذلك يدل على استمرار هذه العلاقة لتعود بالنفع على البلدين.