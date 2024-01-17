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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمنهم جزء من أمننا.. وزير خارجية إيران يبرر الهجوم على العراق وباكستان

وزير الخارجية الإيراني
وزير الخارجية الإيراني

أكد وزير خارجية إيران، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن طهران سترد بقوة على أي هجوم على أمنها القومي؛ مشيرا إلى أن أمن العراق وباكستان جزء من أمن إيران القومي.

وقال أمير عبد اللهيان، خلال جلسة حوارية بمنتدى دافوس، إن طهران لا ترغب في اتساع نطاق الصراع في المنطقة.

وأكد وزير خارجية إيران أن بلاده لم تستهدف العراق بل قاعدة للموساد في كردستان؛ قائلا: "ضربنا قاعدة للموساد في كردستان العراق".

وأوضح عبد اللهيان أن عملاء للموساد كانوا في القاعدة التي تم ضربها بكردستان.

وأشار إلى أن طهران قدمت معلومات استخباراتية للعراق بشأن أنشطة الموساد بكردستان.

وأكد أن إيران لديها اتفاقية أمنية مع العراق تضمن حماية نفسها.

وحول هجوم باكستان، قال حسين أمير عبد اللهيان إن "جماعة إرهابية إيرانية هاجمت من باكستان أراضينا"؛ مضيفا: "استهدفنا إرهابيين في باكستان على صلة بإسرائيل".

أمير عبداللهيان الموساد حسين أمير عبداللهيان كردستان العراق كردستان وباكستان وزير خارجية إيران

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