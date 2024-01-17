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رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع موقف تحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية

صدى البلد

عقد اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد، اجتماعاً بأعضاء لجنة متابعة تحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية لتعظيم الموارد في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وحضر الاجتماع هبة طه، مدير مركز معلومات واتخاذ القرار بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية ومديري الإيرادات والشؤون المالية والقانونية، وبعض التنفيذيين المختصين بإدارات المحافظة والوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع، تم استعراض التقرير الشهري لتحصيل الإيرادات المستحقة للوحدات المحلية، والمتضمن نسب التحصيل، والإجراءات الإدارية والقانونية المنفذة حيال متأخرات المديونيات بمراكز ومدن المحافظة "كل مركز على حدة"، وذلك لتعظيم وتعزيز الإيرادات من الجهات والمشروعات التابعة للمحافظة، حيث تبين وجود تحسن في نسب التحصيل خلال الفترة الحالية.

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وكلف السكرتير المساعد، بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة وتعزيز دور أقسام الإيرادات، والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تساهم في برامج التنمية وتعود بالنفع على المواطنين، فضلاً عن تحديث حصر وحدات الإسكان الاقتصادي المغلقة "منذ فترة"، لسرعة تحصيل القيم الإيجارية المستحقة عليهم ، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وإدارية لازمة في هذا الصدد.

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