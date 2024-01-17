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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بحضور خبراء ومفكرين.. ملتقى الشباب العربي يبحث رؤية استشراف مستقبل العمل المشترك

ملتقى الشباب العربي
ملتقى الشباب العربي

نظم ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل الذي يعقد تحت رعاية جامعة الدول العربية بعنوان "شركاء لتعزيز الاستدامة للعمل العربي المشترك وينظمه مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة، جلسة تحت عنوان" الرؤية العربية لاستشراف مستقبل العمل العربي المشترك في ظل التحديات الراهنة، وذلك برئاسة الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق.

وفي كلمته أكد الدكتور مفيد شهاب على دور ومكانة الشاب العربي، وأهمية ملتقى الشاب العربي لاهتمام بأحد كنوز تلك الأمة وهو الشباب، لافتا إلى التحديات التي تواجه المنطقة العربية وما تتطلبه مواجهة تلك التحديات من ضرورة تكثيف العمل العربي المشترك.

من جانبه أشار الدكتور حسن يوسف على، رئيس مجلس أمناء منتدى البحوث الاقتصادية ونائب رئيس جامعة النيل الأهلية، إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الذكاء الاصطناعي وكيف يؤثر على مستقبل الوظائف في العالم بأثره، لافتا إلى أن الذكاء الاصطناعي يعمل على تغيير الوظائف الموجودة بحيث انه تندثر بعض الوظائف وتستجد وظائف جديدة بدليل أن مهنة المحاماة أصبحت تتأثر بتطور الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة الأمريكية، وأصبحت تحل محل وظيفة المحامي في العديد من القضايا.

وأكد على المكانة الكبيرة للشباب في الوطن العربي فهو بمثابة قوة حقيقية كبرى، يمكن لها أن تكون ثروة كبرى إذا ما تم تعليمهم وتدريبهم والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي في الوطن العربي.

من ناحية أخرى، قال الدكتور أيمن نور الدين رئيس جامعة الأهرام الكندية، إن ملتقى الشباب العربي واستشراف المستقبل يسعى لهدف أساسي وهو تحقيق التنمية المستدامة في وطننا العربي من خلال استثمار قدرات الشباب العربي، مؤكدا أن الشباب بمثابة الطاقة التي تحرك نحو المستقبل، ولابد من طرق جميع الأبواب لتوظيف تلك الطاقة لخدمة دولنا العربية.

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