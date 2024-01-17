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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطار العريش يستقبل طائرتين من الأردن وقطر تحملان مساعدات لـ غزة

مساعدات لغزة
مساعدات لغزة

استقبل مطار العريش الدولي بشمال سيناء اليوم /الأربعاء/ طائرتين من الأردن وقطر تحملان مساعدات لصالح قطاع غزة.
وقال مصدر مسؤول في مطار العريش - في تصريح صحفي اليوم - : إن الطائرة الأولى من الأردن وهي محملة بالمساعدات الإنسانية من الهيئة الخيرية الأردنية ، والطائرة الثانية من قطر وتحمل على متنها كمية من الأدوية والمساعدات الإنسانية مقدمة من الهلال الأحمر القطري.
وأضاف المصدر : أنه يجري تفريغ شحنتي الطائرتين تمهيدًا لنقلهما علي متن شاحنات إلى المخازن اللوجستية في مدينة العريش ؛ لإيصالهما إلى قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري ونظيره الفلسطيني.
يذكر أن إجمالي عدد الطائرات التي وصلت إلى مطار العريش منذ 12 أكتوبر الماضي وحتى الآن بلغ 493 طائرة من بينها 401 طائرة حملت أكثر من 13 ألف طن من المساعدات المتنوعة ومواد الإغاثة إلى قطاع غزة مقدمة من 50 دولة عربية وأجنبية ومنظمة إقليمية ودولية جانب 92 طائرة حملت وفودا رسمية وتضامنية عربية ودولية.

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