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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفق مزاعمه

مسئول أمريكي يكشف خطط الحوثيين لمهاجمة كل قواعد واشنطن في المنطقة

الحوثيون يستهدفون
الحوثيون يستهدفون كل السفن العابرة نحو الاحتلال

زعم مصدر مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية أن الحوثيين يريدون التصعيد بكل سبيل، وفق ما أوردت شبكة سكاي نيوز عربية.
وذكر المصدر الذي لم يكشف عن نفسه، أن الحوثيين في اليمن أعدّوا خططًا لاستهداف القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.
وأشارت أمريكا إلى أنها هاجمت اليمن بعيدا عن تحالف حارس الازدهار وذلك لضرب قدرات الحوثي الهجومية ولعدم تهديده الملاحة البحرية.
لكن تصريح المسئول الأمريكي لا يعبر عن سبب التصعيد الحقيقي للتوتر في البحر وهو حرب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
وذكرت جماعة الحوثي غير مرة على أنها لا تستهدف بأي شكل سفن تجارية في البحر الأحمر إلا تلك المتجهة إلى الاحتلال، مؤكدة على أن هجماتها على السفن المتجهة للاحتلال ستتوقف مع وقف حرب الصهاينة على غزة.

 

 

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