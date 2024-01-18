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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

محمد العرابي: القضية الفلسطينية تشهد مرحلة مفصلية أعادتها لبؤرة الاهتمام العالمي

صدى البلد

أكد وزير الخارجية الأسبق ورئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد العرابي أن القضية الفلسطينية عقب 7 أكتوبر 2023 تشهد مرحلة مفصلية مهمة للغاية أعادتها إلى بؤرة الاهتمام العالمي، والإجماع علي ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية كمبدأ أساسي لتحقيق وإرساء السلام.

وقال العرابي - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط على هامش ندوة "تحديات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة" التي نظمتها مكتبة الإسكندرية اليوم الأربعاء - "إن الدور المصري تاريخي وقوي ومهم للغاية في دعم القضية الفلسطينية دائما وفي كافة المراحل، فما تبذله مصر من أجل فلسطين لا يقدر بثمن"، منوها بما تقوم به مصر من دور كامل في تقديم المساعدات الإنسانية للقطاع.

جرائم إبادة جماعية

وشدد على أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة يمثل جرائم إبادة جماعية ستظل عالقة في التاريخ وتطارد مرتكبيها، لافتا إلى أن ذلك ما أكسب القضية دعما عالميا.
ودعا السفير محمد العرابي، في ختام تصريحه، العالم أجمع إلى "اعتناق الإنسانية".

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