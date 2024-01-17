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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيران: طهران تحترم سيادة العراق وباكستان وسلامة أراضيهما

عبد اللهيان
عبد اللهيان

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، على احترام بلاده لسيادة باكستان والعراق وسلامة أراضيهما، مشددا على أن طهران لن تسمح بتهديد أمنها القومي.

جاء ذلك في كلمة الوزير الإيراني أمام منتدي دافوس حيث قال  “ما قمنا به ينسجم مع أمن العراق وباكستان والمنطقة بأسرها”.

وأضاف: “ما قمنا به ضد قاعدة الموساد في كردستان وجيش العدل في باكستان لا علاقة له بالوضع في غزة”.

كانت كل من العراق وباكستان اتخذتا إجراءات دبلوماسية فورية بعد ضربات وجهها الجيش الإيراني ضد مواقع ضمن أراضيهما بزعم أن هناك إرهابيين يستخدمونها لخرق الأمن القومي الإيراني.

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