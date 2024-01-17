أمين عام "المحامين العرب": القصف الصاروخي الإيراني لأربيل يهدد علاقات حسن الجوار

أدان الأمين العام لاتحاد المحامين العرب النقيب المكاوي بنعيسى، القصف الصاروخي لمدينة أربيل شمالي العراق، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا المدنيين.



وأكد بنعيسى، في بيان، اليوم الأربعاء، أن الهجوم الإيراني على أربيل تحت أي ذريعة هو اعتداء على سيادة العراق وتهديد لعلاقات السلام وحسن الجوار بين البلدين، ومن شأنه أن يزيد من حدة التوتر في المنطقة.



وجدد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، تأكيده على تضامن الاتحاد مع العراق وشعبه؛ ودعمه لما يحفظ أمنه واستقراره وسلامة أراضيه؛ ومساندته للحكومة العراقية في اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية في هذا الشأن.