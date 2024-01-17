القابضة للمياه: انعقاد الجمعيات العامة لـ5 شركات تابعة عبر تقنية الفيديو كونفرانس

ترأس المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورئيس الجمعية العامة لشركات مياه الشرب والصرف الصحى، اجتماع الجمعيات العمومية لـ5 شركات تابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عبر الفيديو كونفرانس، وهى: “صرف القاهرة - بني سويف- دمياط – سوهاج - مياه القاهرة” عبر تقنية الفيديوكونفرانس.

جاء ذلك بحضور أعضاء الجمعية العمومية، وممثلى الجهاز المركزي للمحاسبات لمناقشة القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالى المنتهى في 30/6/2023.

واستعرضت الجمعية العامة جدول الأعمال وتقرير تقييم الأداء للشركات التابعة، وملاحظات مراقبى الجهاز المركزى للمحاسبات.

وأوصت باتخاذ الشركات جميع الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات فى إطار زمني محدد.

ووافقت على اعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالى المنتهى فى 30/6/2023 لتلك الشركات.

وأكد رئيس الشركة القابضة ضرورة وضع خطط فعالة لتقليل الفاقد بالمحطات والشبكات، والاستغلال الأمثل للموارد والتشغيل القياسي للمحطات، وتحسين أداء الشركات والخدمات المقدمة للمواطنين خلال الفترة القادمة، ومراجعة خطط عمل الشركات طبقا للأهداف، والاهتمام بجودة المياه المنتجة من المحطات، وتعميم التجارب الناجحة في الشركات التابعة في مجال مجابهة الوصلات الخلسة والتي تؤثر بشكل كبير على ضغوط الشبكات، وأنظمة التحكم والرقابة SCADA، فى إطار توجيهات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لتطوير الخدمات.