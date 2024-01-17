عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار جيتور داشينج 2024 الجديدة بالسوق المصرية وشيفروليه النقل بعد الزيادة ونيسان صني أوتوماتيك بسعر مغرٍ

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

أسعار السيارات الجديدة ترتفع عالميا بـ وتيرة سريعة، وذلك بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات العالمي، والتي أثرت على توافر السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين، وإذا توافرت تلك السيارات يتم بيعها بأسعار مرتفعة عن السعر الرسمي.

ينتشر داخل سوق السيارات المصري عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، من اجل تلبية احتياجات المواطنين في الحصول علي سيارات مستعملة بحالة جيدة، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من المشاكل الكبير .

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات المعروضة للبيع، وتوافره تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير معقول نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات الطاحنة، وكان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر بعض أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

يطرح الصانع الصيني داخل سوق السيارات المصري عدد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتتوافر تلك الإصدارات بمختلف فئاتها من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول علي سيارات عائلية جديدة بها تكنولوجيات متطورة ، وتواجدت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مسبوق .

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات الجديدة بمختلف فئاتها، منها السيدان، والهاتشباك، والكروس أوفر، والنقل، وتوافرت تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة عالميا، وترجع تلك الأحداث إلى الأزمات العالمية التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي.

أسعار جيتور داشينج جيتور داشينج 2024 نيسان صني صني شيرى تيجو 3 العائلية تيجو جيتور X90 PLUS شيفروليه النقل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| هزة تضرب أسعار الذهب بمحلات الصاغة.. وعيار 21 مفاجأة

إسعاد يونس أبرزهم| التهاني تتوالى من الفنانين بعيد ميلاد ياسمين عبدالعزيز.. وحقيقة تعليق ريهام حجاج

بعد جدل زواجه السابع.. من هى مريم علاء بعد ظهورها مع حسين فهمي؟

مش بـ 45 ولا 30 جنيها| محافظ الجيزة يحدد سعر السكر رسمياً .. شاهد ماذا حدث؟

ظهور نتيجة الصف الأول الإعدادي برقم الجلوس والاسم .. اعرف درجاتك

هي من طلبت الطلاق| كواليس جديدة في انفصال العوضي وياسمين.. تفاصيل

سقوط أمطار.. رسالة عاجلة من الأرصاد بشأن طقس الأسبوع المقبل

قرار قضائى عاجل لخروج سما المصرى من السجن.. 19 فبراير

موضوعات متعلقة

أخبار السيارات| أرخص سيارة يابانية "أوتوماتيك" في مصر.. أحدث أسعار كيا.. فيات تيبو موديل 2024 بهذه القيمة

أخبار السيارات.. فيات 500 X موديل 2024 تباع بهذه الأسعار.. سعر سانج يونج توريس 2024 الجديدة بالسوق المصري

أخبار السيارات| زيادة أسعار جي ايه سي GS3 MZoom بالسوق المصري.. تاليانت أحدث إصدارات رينو تباع بأسعار جديدة

أخبار السيارات | أرخص سيارة رياضية في مصر..كيا سيراتو موديل 2010 للبيع وسبورتاج كسر زير بهذا السعر..سيارة أوتوماتيك "هاي لاين" بأفضل سعر

أخبار السيارات.. هيونداي فيرنا أوتوماتيك بأرخص سعر..5 سيارات عائلية تبدأ من 288 الف جنيه.. فرصة BYD F3 كسر زيرو بهذا السعر

أخبار السيارات| رينو لوجان 2015 فبريكا بأفضل سعر.. وأشهر سيارة "كهربائية" في مصر وأرخص عربة تقدمها هيونداي موديل 2024 "كم أسعارهم"؟

أخبار السيارات| إرشادات لـ تشغيل السيارة خلال الطقس البارد.. أسعار بيجو 508 السيدان الجديدة خلال 2024

أخبار السيارات.ز هيونداي إلنترا HD موديل 2024 بالسوق المصري.. ساوايست دي اكس 7 بريم الـ SUV بـ 775 ألف جنيه

ترشيحاتنا

3.5 مليون يورو | مودريتش يكسب نزاعا قضائيا ضد الضرائب الإسبانية

إقبال على الشراء.. شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار الفترة القادمة |فيديو

حصل من 3 شهور.. مفاجأة مدوية حول طلاق أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز

بشرى لأصحاب الأعمال.. حل المنازعات الضريبية مع المصلحة في هذا الوقت| تفاصيل

دعاء شهر رجب لسداد الديون.. احرص على التضرع بين يدي الله كثيرًا

رد ناري من أحمد كريمة على توقع طلاق العوضي وياسمين عبد العزيز


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها الترند مع حسين فهمي.. معلومات وصور عن مريم علاء| شاهد

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بالحجاب.. درة تلفت الأنظار بصورها الجديدة على إنستجرام| شاهد

جمبسوت جريء.. رانيا منصور تثير إعجاب الجمهور بملابسها| شاهد

فيديو

دي جميلة أوي .. فيديو مثير من نهال عنبر

وزير الدفاع يتفقد عددًا من الأنشطة التدريبية لطلبة الكليات العسكرية

بعد الطلاق .. منشور مثير من نيشان لـ ياسمين عبد العزيز

نجم الزمالك يتحدث عن فيريرا وشيكابالا ومعلول وزيزو .. قال إيه ؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ