أستاذ إدارة أعمال: الرئيس السيسي يؤسس مبادئ الجمهورية الجديدة

قال الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، إن الوثيقة التي أعلنها مجلس الوزراء اليوم لها أهمية كبيرة، حيث وضحت هذه الوثيقة التوجهات العامة للاقتصاد المصري، كما أبرزت القطاعات الاقتصادية والإنتاجية التي تستهدف الدولة المصرية تنميتها.

وأكد “غنيم”، خلال مداخلة هاتفية عبر فضئية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية أصدرت الكثير من الوثائق من أجل مشاركة المجتمع في اتخاذ القرارات المختلفة، وهذه الوثائق تؤدي إلى وجود نوع من الشفافية والوضوح بين القيادة السياسية والشعب.

وأضاف في حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود الشعب المصري من أجل تأسيس وترسيخ مبادئ الجمهورية الجديدة، موضحا "الجمهورية الجديدة أكبر عملية بنائية تشهدها مصر منذ حكم محمد علي".

